Красноярка Алина Сердитова завоевала титул «Мисс красавица земного шара – 2023»

Фото предоставлены Ольгой Каницкой

Красноярка Алина Сердитова завоевала корону конкурса красоты «Красавица & Красавец Земного Шара 2023» в статусе мисс. Как сообщают Gornovosti, Мероприятие состоялось в «Сочи парк Арене».

В соревнованиях приняли участия парни и девушки с разных уголков России.

Алина получила титул «Мисс красавица земного шара – 2023», а также путевку в Турцию на двоих и приглашение представлять Красноярский край на конкурсе «Мировая Модель».

Девушка не первый раз участвует в подобных мероприятиях. У нее на счету финал конкурса «Мисс Красноярский край» 2019 года. Алина по профессии юрист, ранее она окончила школу с золотой медалью и бакалавриат – с красным дипломом. Помимо моделинга, девушка увлекается и физнагрузками. Алина - мастер спорта по легкой атлетике.