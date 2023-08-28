Жительницу Красноярска оштрафовали за курение в самолете на 500 рублей

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Жительницу Красноярска оштрафовали за курение электронной сигареты на борту самолета. Как сообщили в пресс-службе Сибирского ЛУ МВД, женщина должна будет оплатить 500 рублей за нарушение.

Пассажирка во время полета прошла в туалет, где закурила электронную сигарету. Сработали датчики пожарной сигнализации. По прилете в отношении женщины составлен административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».