Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 6:08

Жительницу Красноярска оштрафовали за курение в самолете на 500 рублей

Женщина возвращалась авиарейсом из Москвы
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Красноярска оштрафовали за курение электронной сигареты на борту самолета. Как сообщили в пресс-службе Сибирского ЛУ МВД, женщина должна будет оплатить 500 рублей за нарушение.

Пассажирка во время полета прошла в туалет, где закурила электронную сигарету. Сработали датчики пожарной сигнализации. По прилете в отношении женщины составлен административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».