В Красноярске пройдет осенний продовольственный фестиваль «Городская ярмарка»

Фото: администрация Красноярска

2 сентября с 11:00 до 17:00 на площади Мира перед БКЗ пройдет продовольственный фестиваль «Городская ярмарка». Об этом сообщает администрация Красноярска.

Гости мероприятия смогут приобрести товары от местных ферм и хозяйств: сыры, колбасы, мед, грибы, рыбу и другие деликатесы.

Фото: администрация Красноярска

Ремесленники предложат изделия из дерева и бересты, а также проведут интересные мастер-классы. Помимо этого, на специальной локации можно будет купить саженцы плодово-ягодных культур и комнатные цветы.

Фото: администрация Красноярска

Всех посетителей городского фестиваля ждет развлекательная программа: выступления творческих коллективов, фотозона, анимация с героями из мультфильмов. Будет работать фудкорт.

– Ярмарка – это место, где можно купить продукты непосредственно от производителей и не сомневаться, что продукт свежий и качественный. Кроме того, здесь можно найти новых друзей, поделиться опытом и перенять опыт изготовления изделий ручной работы. Красноярцы и гости города очень любят это мероприятие и посещают его ежегодно, – рассказал Талех Махмудов, депутат горсовета.