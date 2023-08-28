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НовостиСпорт28 августа 2023 5:06

Красноярский ФК «Енисей» одержал победу над «СКА-Хабаровском»

Игра завершилась со счетом 4:2
Вячеслав КУИМОВ
Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

27 августа красноярский футбольный клуб «Енисей» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче седьмого тура Первой лиги. Игра состоялась в Красноярске и завершилась со счетом 4:2.

В составе сибирской команды голы забивали Александр Ломакин, Николай Марков, Максим Савельев и Александр Канаплин. После семи матчей «львы» смогли набрать 10 очков.

Следующий матч «Енисей» проведет на выезде уже 2 сентября, соперник – «Алания» из Владикавказа. Начало в 22:00 по красноярскому времени.