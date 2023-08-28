Жительница Абакана, не желая ночевать у нового знакомого, угнала его автомобиль

Фото: Мария ЛЕНЦ

20-летняя жительница Абакана, не желая ночевать у нового знакомого, угнала его внедорожник. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в МВД по Республике Хакасия.

Накануне в дежурную часть Усть-Абаканского района обратился 42-летний житель поселка Тепличный. Он сообщил полицейским, что утром не обнаружил свой автомобиль у ограды. Не прошло и часа, как угнанная машина была обнаружена госавтоинспекторами в селе Калинино.

По предварительной информации, 26 августа мужчина познакомился в интернете с жительницей Абакана 2003 года рождения. Он решил позвать ее в гости. Новая подруга приглашение приняла. Пара распивала спиртные напитки, но через какое-то время хозяин заснул. Гостья не захотела ночевать в чужом доме, однако денег на такси у нее не было. Да и смартфон уже сел. Она заметила припаркованную возле дома «Шевроле Ниву». Внедорожник оказался не заперт, ключи были внутри. У пьяной женщины не было прав, но это не помешало ей завести машину и поехать.

Доехать она смогла только до Калинино. Там у женщины возникли трудности при развороте. Оказавшись в тупике, угонщица попросила жителя поселка ей помочь. Чуть позже он заметил, что незнакомка ведет себя странно и начал подозревать, что автомобиль ей не принадлежит. Мужчина дал ей денег на автобус и посоветовал как можно скорее связаться с владельцем транспортного средства.

Лишь добравшись до дома, жительница Абакана смогла зарядить телефон и позвонила новому знакомому, который к тому времени уже успел обратиться в полицию с заявлением. «Нива» была возвращена владельцу.

В отношении злоумышленницы заведено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Ей грозит до 5 лет тюрьмы. Кроме того, были составлены пять административных материалов.

Расследование продолжается.