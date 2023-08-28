В Красноярске полицейские ищут мужчину, избившего знакомого до смерти

Подозреваемый в черной футболке Фото: МВД

В Красноярске сотрудники полиции ищут неизвестного мужчину, избившего до смерти своего знакомого. Как сообщили в МВД, трагедия произошла на Партизана Железняка.

Оба мужчины попали на видеокамеры – идут рядом, разговаривают. Ничего не обычного не происходит. Через какое-то время на улице прохожие заметили лежащего мужчину, вызвали скорую и полицию. Оказалось, что красноярец скончался на месте от полученных травм – у него закрытое черепно-мозговое повреждение.

Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сбежавший с места преступления мужчин был одет: черная футболка, черные шорты, кроссовки, сумка через плечо.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить по телефонам: 89993141179, 8(391)227-06-45 или 102.