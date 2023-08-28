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НовостиОбщество28 августа 2023 3:49

Красноярский Роспотребнадзор подал в суд на доставку NinjaPizza

На упакованной пицце отсутствовала маркировка
Вячеслав КУИМОВ
Фото: тг-канал регионального Роспотребнадзора

Фото: тг-канал регионального Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил о том, что ведомство подало в суд на доставку пиццы NinjaPizza. Причина: отсутствие маркировок на упаковке с едой.

Горяев рассказал, что в его адрес неоднократно поступали обращения с жалобами на заведение. Ранее Роспотребнадзор объявлял владельцу пиццерии предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства, однако изготовитель отказался исправлять ситуацию. Это и послужило поводом для обращения в суд.

Заседание назначено на сентябрь 2023 года.

— При получении своего заказа потребитель должен видеть на коробке: наименование, состав, количество, дату и время изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и местонахождение изготовителя, рекомендации и (или) ограничения по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии ГМО, а также о соответствии ЕАС, — говорит глава ведомства.