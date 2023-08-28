В Красноярске на предстоящей неделе ожидается жара до 30 градусов

Всю неделю будет летняя жара Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на предстоящей рабочей неделе ожидаются дни, когда температура воздуха прогреется до +30 градусов. Но, как прогнозируют синоптики, дождей не избежать.

Так в понедельник, 28 августа днем +29, ночью +18. Облачно, но с прояснениями. Ветра и осадков не ожидается.

Во вторник, 29 августа, температура воздуха прогреется до +26, к ночи похолодает до +17, пасмурно и без осадков.

Дождь пойдет в среду, 30 августа – днем +20, ночью +15. Весь день будут идти ливни.

В последний день лета – 31 августа, четверг – погода вновь порадует теплыми +24, солнышком и отсутствием ветра.

В пятницу, 1 сентября, всем учащимся повезет - +24, малооблачно и без осадков. Линейки непогода не испортит.