В Красноярске подросток сбежал из психоневрологического интерната

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярске ищут 16-летнего подростка, который убежал из психоневрологического интерната «Подсолнух». Евгений Тищенко покинул учреждение вчера.

– ПРИМЕТЫ: рост 180-185 см., среднего телосложения, серо-зеленые глаза, темно-русые короткие волосы. БЫЛ ОДЕТ: белая футболка, черная кофта с капюшоном, черные спортивные штаны, – говорится в ориентировке.

Других подробностей волонтеры или полиция не сообщают. Однако отметим, что подобные случаи с детьми, проживающими в «Подсолнухе», случаются нередко. Иногда они сбегают даже целыми компаниями, однако обычно без особых происшествий находятся поисковиками.