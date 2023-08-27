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НовостиОбщество27 августа 2023 3:51

В Хакасии полицейские вернули кошелек женщине, которая даже не знала о пропаже

Черногорские полицейские вернули владелице кошелек с крупной суммой, оставленный женщиной в парке
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД Хакасии

Фото: МВД Хакасии

В Хакасии полицейские спасли женщину от потери крупной суммы денег. Она приехала из Сорска в Черногорск на празднование дня города: гуляя с внуком по парку, она выронила кошелек и ушла, не заметив пропажу. Позже на него наткнулись полицейские, и решили отыскать владелицу.

Правоохранители изучили документы, лежавшие в кошельке, пробили телефон женщины и позвонили ей, после чего встретились и отдали находку. Она в тот момент даже не успела понять, что потеряла свою вещь. Полицейские, вероятно, уберегли владелицу от крупных неприятностей, поскольку в кошельке помимо банковских карт лежала крупная сумма денег.

– Женщина была очень удивлена и растрогана. Она поблагодарила полицейских за профессионализм, пожелав сотрудникам легкой службы, – добавили в МВД.