В Красноярске жадного электрика могут посадить за попытку увильнуть от работы

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске полиция завела уголовное дело на электрика, которого обвиняют в присвоении средств. К правоохранителям обратилась жительница, которая рассказала, что попыталась воспользоваться услугами мужчины. Она внесла предоплату за будущую работу, однако электрик начал «морозиться».

По словам женщины, она заранее заплатила специалисту 15 тысяч рублей. Однако после этого электрик несколько дней выдумывал отговорки, чтобы не приезжать, а после и вовсе перестал отвечать на звонки. Тогда женщина и обратилась в полицию.

Правоохранители проверили историю и выяснили, что 38-летний мужчина действительно взял деньги с клиентки и решил не выполнять работу. Деньги он присвоил и потратил на собственные нужды. Теперь недобросовестному электрику грозит до 5 лет тюрьмы – неизвестно, чем думал мужчина, однако с точки зрения закона его действия расцениваются как кража.