В Красноярске мужчина бросил свою собаку, привязав поводком к забору

Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

В ночь на 26 августа в Красноярске мужчина вышел из подъезда с собакой, привязал ее поводком к забору и ушел. Видео опубликовано в паблике ЧП Красноярск.

На кадрах видно, кто мужчина выходит из подъезда в 4 часа ночи из дома на улице Калинина. Вместе с собакой он прошел через парковку, затем по тротуару до забора, к которому и привязал пса. После этого он вернулся в подъезд, засветив лицо.

Найти нерадивого хозяина у жильцов пока не удалось. Собака, тем в временем, провела на привязи более 6 часов на момент публикации записи. Сейчас для нее разыскивают новый дом.