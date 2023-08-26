Красноярская прокуратура опубликовала видео осмотра здания кафе «Кантри» перед сносом, а также первых многвений долгожданного демонтажа. Кадры появили в телеграм-канале ведомства.

Внутри скандальной постройки никакой отделки – только кирпичные стены и пол, посреди которых разбросаны стройматериалы и инструменты. За четыре года судебных тяжб владелица «Кантри» Ольга Грималюк не успела даже начать отделку.

Напомним, что кафе «Кантри» снесли утром 26 августа 2023 года. Кирпичное здание, которое в народе прозвали «коробкой», стояло на тротуаре на проспекте Мира 4 года, пока Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не признал постройку незаконной.