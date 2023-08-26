Жителя Красноярске отправили на 8,5 лет в колонию за кражи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор мужчине, который обчистил съемную квартиру и совершил еще несколько краж. Об этом сообщает МВД по краю.

В полицию обратился красноярец, который рассказал, что сдал посуточно жилье в Ленинском районе паре с ребенком. Но вернувшись в квартиру обнаружил, что исчезли чугунная ванна и стиральная машина.

Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Он попросил знакомую помочь с поиском жилья, а когда вселился, решил обчистить квартиру. Кроме того, выяснилось, что ранее он совершал кражи в Березовском районе.

Суд приговорил рецидивиста к 8,5 годам лишения свободы.