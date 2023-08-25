В сентябре откроются авиарейсы из Красноярска в Хатангу

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Из Красноярска откроются регулярные авиарейсы в таймырский поселок Хатанга. Их будет осуществлять «КрасАвиа» – первый вылет запланирован уже на 14 сентября.

Сообщается, что полеты будут проходить каждый четверг на самолете ATR-42. Далее из Хатанги, также посредством «КрасАвиа», можно будет вертолетом добираться до соседних поселков Хета, Новая, Катырык, Сындасско, Попигай и Новорыбная.

Время в пути из Красноярска в Хатангу составит 4 часа 20 минут. Билет обойдется в 19 тысяч рублей, включая провоз 23 килограмма багажа и 5 килограммов ручной клади.