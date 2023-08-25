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НовостиПроисшествия25 августа 2023 16:55

В Красноярском крае в аварии с грузовиком погибли три человека

Легковушка на полном ходу врезалась в стоящий тягач на вечерней трассе «Сибирь»
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП на вечерней трассе. Легковушка врезалась в стоящий грузовик на 885 км автодороги «Сибирь», после чего вылетела на встречку и протаранила еще один автомобиль. Погибли три человека, в том числе ребенок.

– По предварительной информации, водитель «Тойоты» допустил наезд на стоящий на обочине грузовик, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Сузуки», – рассказали в МВД.

Полицейские сообщили, что еще четыре человека пострадали в аварии. Погибшие, судя по всему, находились в «Тойоте» – от автомобиля после двойного столкновения мало что осталось. На место ДТП выехали следователи и руководство краевой полиции. В районе организовали реверсивное движение.