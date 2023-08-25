В Туве будут присуждать награды «трезвым» селам

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В Туве «трезвые села» будут награждать из бюджета. В республике утвердили положение конкурса «Трезвое село» – в нем могут принять участие любые населенные пункты, жители которых общим собранием решат объявить свое село «территорией трезвости». Продажа спиртных напитков там будет ограничена – таким образом власти надеются снизить количество пьяных преступлений в регионе.

Победителей будут выбирать в трех номинациях по размеру населенных пунктов: среди больших (1000-1500 человек), средних (200-1000) и малых (менее 200) сел. В каждой номинации будет три места, а максимальный приз составит миллион рублей.

– Финансирование расходов, связанных с премированием победителей конкурса, осуществлять в пределах средств, предусмотренных министерству здравоохранения Республики Тыва на соответствующий год как главному распорядителю бюджетных средств, – говорится в постановлении.