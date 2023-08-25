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НовостиОбщество25 августа 2023 13:35

Из Красноярска откроют прямые авиарейсы в Новокузнецк

Продажа билетов началась уже сейчас, но первые рейсы вылетят только под новый год
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из Красноярска запустят прямые рейсы до Новокузнецка в Кемеровской области. Полеты будет осуществлять «Россия» – на сайте перевозчика уже открылась продажа билетов. Первый рейс состоится 27 декабря.

– Полеты будут выполняться, начиная с 27 декабря, по средам и субботам на самолетах Superjet 100. Новый прямой маршрут свяжет второй по величине населения город Кузбасса с экономическим, образовательным и культурным центром Восточной Сибири, что открывает новые возможности для внутреннего туризма и деловых поездок, – сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

На сайте компании указано, что полет будет занимать 1 час 20 минут. Стоимость билета начинается от четырех тысяч рублей с человека в одну сторону.