В Красноярском крае на чиновницу завели уголовное дело за некачественные дороги

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В Красноярском крае завели уголовное дело на главу «Управления службы заказчика» Шарыповского муниципального округа. Чиновницу подозревают в злоупотреблении полномочиями: следствие считает, что женщина провела приемку некачественных дорог у подрядчика, хотя знала, что асфальт на них уложен с нарушениями.

Как рассказали в СК, летом прошлого года управление заключило контракт на ремонт дорог в шести селах за 9,6 млн рублей. Когда работы были завершены, чиновница подписала акт приемки, хотя никакой экспертизы для проверки качества асфальта проведено не было. Аналогичная ситуация произошла в селе Парная, где тот же подрядчик за 16 млн отремонтировал участок дороги.

В ноябре исследование полотна все же было проведено: оно показало, что асфальтобетонная смесь не отвечает требованиям по водонасыщению, а толщина покрытия гораздо меньше той, что указана в документах. Это привело к предсказуемым последствиям, дорожное полотно уже пошло ямами и трещинами.

Следователи подсчитали, что бюджету был нанесен ущерб на 25 миллионов рублей. По материалам ФСБ на чиновницу завели уголовное дело по двум эпизодам. По статье о превышении полномочий ей может грозить до четырех лет колонии.