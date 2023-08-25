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НовостиОбщество25 августа 2023 11:04

Администрация Красноярска изымает землю на Авиаторов под трамваи

Документ появился на официальном портале мэрии
Вячеслав КУИМОВ

Администрация Красноярска изымает землю на улице Авиаторов (от Октябрьской до Молокова) под трамваи. Такое распоряжение появилось на официальном сайте мэрии сегодня, 25 августа.

Скриншот: текст документа

Скриншот: текст документа

Документ подписал Александр Навродский, и.о. замглавы города – руководитель департамента градостроительства. В тексте значатся три земельных участках и четыре здания, их собственникам выплатят компенсацию или предоставят другие участки. Им отправят копию распоряжения.

Скриншот: документ администрации Красноярска

Скриншот: документ администрации Красноярска

Администрация города зарезервировала эту землю в июле этого года.