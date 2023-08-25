Не прошло и двух лет: Абаканская протока в Красноярске снова заросла водорослями

Скриншот: видео тг-канала Ильи Зайцева

Абаканская протока в Красноярске снова заросла водорослями. Об этом сегодня, 25 августа, рассказа Илья Зайцев, депутат Законодательного собрания края.

Фото и видео прислали местные жители. Отметим, что с момента последней очистки участка не прошло и двух лет.

По словам Зайцева, он уже подготовил обращение в адрес руководства министерства экологии.

- Необходимо довести до конца решение комплексного вопроса с состоянием протоки - будь-то рыбное хозяйство, сбросы теплой воды или что-то еще, — написал парламентарий в своем тг-канале.