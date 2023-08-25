Красноярские педагоги определили приоритеты предстоящего учебного года

В Красноярске в преддверии начала учебного года прошел большой педагогический совет. Фото пресс-службы администрации города

В Красноярске в преддверии начала учебного года прошел большой педагогический совет. В его работе приняли участие глава города Владислав Логинов, председатель Горсовета Наталия Фирюлина, руководитель главного управления образования Марина Аксенова, а также директора и педагоги красноярских школ.

Руководитель региона Михаил Котюков обратился к участникам педсовета по видеоконференцсвязи и обозначил важные изменения нового учебного года. С 1 сентября в школах появится предмет «Основы безопасности и защита Родины», старшеклассники будут изучать историю по новому единому учебнику истории России и мира. Кроме того, с 6 класса начнется внедрение системы профессионального ориентирования, а всех учеников будут приобщать к общественно-полезному труду.

Владислав Логинов отметил, что начало нового учебного года точно не будет похоже на предыдущее:

- Оно запомнится нам масштабной экологической акцией «Наш зеленый дом» - высадкой маленьких сосен на территории школ. Шесть тысяч сосен мы запланировали привезти. Их посадят первоклассники. Ребята будут учиться, наблюдать за ними, а когда окончат школу, эти саженцы станут уже большими.

Также глава города перечислил приоритетные направления предстоящего учебного года: развитие инфраструктуры, безопасность и антитеррористическая защищенность школьников, повышение статуса педагога, патриотическое воспитание, модернизация системы школьного питания, физическое здоровье детей, экологическое воспитание.

В работе педсовета принял участие Владислав Логинов. Фото пресс-службы администрации города

Так, в Красноярске сейчас строятся сразу четыре школы, еще две - в мкрн «Тихих Зорях» и «Образцово» - проектируются. До конца года планируется закончить реконструкцию школы №21 на проспекте Свободный.

Кроме того, в 2023 году по сравнению с прошлым годом количество видеокамер в школах увеличилось на 1009 единиц. На усиление охраны объектов образования в 2023 году направлено 444 млн рублей. Особое внимание уделяется антитеррористической защищенности, обустройству безопасных подъездов, подходов, маршрутов от школы до дома.

Еще одно важное направление - повышение статуса педагога. В предстоящем учебном году впервые состоится конкурс «Педагогический дебют». Также впервые в этом году 15 сентября стартует конкурс среди общеобразовательных организаций. Главный приз – грант на улучшение материально-технической базы в размере 1 миллиона рублей, его получат 10 победителей.

Продолжится и развитие направления патриотического воспитания: возродилась традиция поднятия флага и исполнения гимна, проводятся «Разговоры о важном». В тридцати школах города уже созданы экспозиции и уголки, посвященные СВО, ее участникам.