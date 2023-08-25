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В Железногорске бывший налоговый инспектор обогащалась за счет махинаций. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии, в 2022 году инспектор налоговой службы договорилась с местной жительницей о том, что от ее имени представит декларацию по налогу на доходы физических лиц с фиктивными документами о расходах на лечение в столичной клинике. В результате сообщницы получили незаконный налоговый вычет общей суммой 180 тысяч рублей. Женщины поделили деньги между собой.

Позже экс-сотрудница «провернула» эту аферу с еще двумя жителями закрытого города. Они получили 331 тысяч рублей. Деньги снова разделили между собой.

Но и это еще не все. По такой же мошеннической схеме бывший инспектор получила 38 тысяч рублей за якобы понесенные ею расходы в одной из красноярских больниц.

Следственным отделом было заведено уголовное дело. Женщина обвиняется по трем эпизодам мошенничества (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сейчас она находится под стражей.