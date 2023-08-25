В Красноярске разбираться с вопросами жителей Николаевки по реализации КРТ будет специальная рабочая группа

Одна из улиц в Николаевке, которая попадает под КРТ Фото: ИВАНОВА Диана

В группу вошли представители мэрии, управления капитального строительства и инвесторов – компаний «Готика-Зенит» и «Стройиндустрия». Среди основных вопросов, с решением которых предстоит индивидуально помочь каждому жителю, – это оценка выкупаемого имущества со стороны застройщиков. С результатами на сегодняшний день несогласие выразили около 150 человек.

- Если будет необходимо, то состав группы расширим, пригласим специалистов, которые потребуются людям для решения их вопросов, – отметил Владислав Логинов. – Договорились с жителями, что до тех пор, пока застройщик с собственником не придут к объективному решению, никакого комплексного развития территории не состоится. Ситуация находится на моем личном контроле. Регулярно докладываю о ней руководителю края Михаилу Котюкову.

Прием жителей будет проходить ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 в администрации Железнодорожного района. Записаться на прием можно по телефону 222-34-99 или через представителей своих инициативных групп. Количество специалистов, принимающих жителей, будет регулироваться каждый день в ручном режиме в зависимости от числа желающих получить консультацию.