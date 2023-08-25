В Красноярске на улице Авиаторов произошло серьезное ДТП с участием самокатчиков

Скриншот: видео тг-канала «Преображенский Красноярск Preo_24»

24 августа в Красноярске на улице Авиаторов (возле дома №47) произошло серьезное ДТП с участием самокатчиков. Видео появилось в тг-канале «Преображенский Красноярск Preo_24».

Судя по ролику, на электросамокате ехали два подростка. Уже на перекресте их сбивает автомобиль, оба несовершеннолетних падают на асфальт. По словам очевидцев, школьники получили травмы, но сейчас они находятся дома.

Местные жители сообщают, что аварии на этом участке происходят довольно часто.