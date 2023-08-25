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НовостиОбщество25 августа 2023 7:25

В Красноярске 25 августа частично перекроют проспект Мира

Это связано с работами по ремонту ливневой канализации
Вячеслав КУИМОВ
Схема: «Яндекс.Карты»‎

Схема: «Яндекс.Карты»‎

25 августа в Красноярске частично перекроют проспект Мира из-за ремонта ливневой канализации. Об этом сообщает администрация города на своем сайте.

Для движения автомобильного транспорта будут закрыты две полосы по четной стороне на промежутке от улицы Диктатуры Пролетариата до Дзержинского.

Ограничения продлятся с 22:00 25 августа до 00:00 28 августа.

- Кроме того, временно будет ограничена остановка и стоянка транспорта по Диктатуры Пролетариата от проспекта Мира до улицы Ленина, — добавили в мэрии.