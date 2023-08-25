В аэропорту Красноярска отменили ковидные анкеты для прилетающих из-за границы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди, прилетающие в Красноярск из-за границы, больше не должны заполнять обязательные ковидные анкеты. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. Сегодня в силу вступило постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Напомним, в специальной анкете надо было писать, из какой страны вы прилетели, номер рейса, место в самолете, есть ли у вас признаки коронавируса и контактировали ли вы с зараженными людьми. Такие требования к прилетающим из-за рубежа появились ещё в 2020 году.

Анкеты заполняли и граждане России, и туристы из других стран. Теперь ни первым, ни вторым делать этого не надо.

Не смотря на отмену анкет, меры безопасности всё ещё будут соблюдаться. Так, в красноярском аэропорту будут выборочно тестировать на ковид туристов, которые прибывают из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.