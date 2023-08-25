4,5 года тюрьмы за 3 дня работы: в Красноярске поймали курьера мошенников

Фото: прокуратура Красноярского края

Житель Новосибирска обманул четырех пожилых женщин из Красноярска по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сегодня, 25 августа, рассказали в краевой прокуратуре.

В марте 2023 года ранее судимый 24-летний мужчина искал способ заработка на жизнь. В мессенджере он нашел объявление об участии в мошеннической схеме, но работать нужно было в соседнем регионе. Два условных срока за наркотики и кражу его не остановили.

Злоумышленники звонили пенсионерам. Они представлялись адвокатами и следователями, а затем сообщали, что по вине их родственника или друга произошла серьезная авария с пострадавшими. После этого аферисты требовали деньги.

Преступник приезжал на адреса жертв, получал у них от 100 до 350 тыс. руб. и переводил их «работодателю». Телефонные мошенники успели украсть у потерпевших 680 тыс. руб. Курьер «заработал» около 70 тыс. руб. Его задержали после очередного «заказа».

- К назначенному сроку суд присоединил наказания за неотбытые преступления и окончательно отправил отбывать его 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили в ведомстве.