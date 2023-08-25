В Березовском районе подожгли незаконную свалку

Фото: прокуратура Красноярского края

Рядом с деревней Ермолаево в Березовском районе загорелся незаконный мусорный полигон. Поджечь его могли специально, заявили в краевой прокуратуре.

Что свалка горит стало известно ещё накануне вечером. Огнём охватило площадь 1,5 тысячи квадратных метров. И пожарные до сих пор продолжают работать на месте. О ликвидации возгорания в МЧС не сообщали.

— Угрозы деревне нет. На тушении задействованы как пожарные, так и добровольцы, всего 7 человек и 2 единицы техники, — отметили в краевом МЧС.

Свалку признали незаконной ещё в июле этого года. Прокуратура через суд обязал собственника земли ликвидировать полигон. На это дали 6 месяцев. Но разгребать завалы никто не стал. На месте много в том числе строительного мусора, деревянные поддоны и железные профлисты.

Проверку в прокуратуре проведут после того, как пожарные ликвидируют возгорание.