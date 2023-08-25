Фото: МВД по Красноярскому краю

25 августа красноярские полицейские нашли 9-летнего мальчика, который потерялся накануне. Об этом рассказали в краевом МВД.

Стражи порядка выяснили, что все это время ребенок катался на велосипеде. Инспектор по делам несовершеннолетних выясняет все обстоятельства его ухода.

Школьник ушел из дома вечером 24 августа. Поиском несовершеннолетнего занимались специальные группы, куда вошли сотрудники уголовного розыска и участковые.

- Полицейские постараются принять все профилактические меры по созданию в семье благополучной обстановки, — добавили в пресс-службе ведомства.