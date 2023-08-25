«Три большегруза еще в пути»: в красноярские школы завозят новую посуду

Фото: администрация Красноярска

В красноярские школы завозят новую посуду в огромном количестве. Об этом рассказали в администрации города.

В этом учебном году оператором питания на левом берегу краевой столицы и в Ленинском районе стала «Межрегиональная кейтеринговая компания». Сейчас компания доставляет в школы комплекты новой посуды. В город уже прибыло пять фур (каждая весом почти 20 тонн), а три большегруза пока еще в пути.

Фото: администрация Красноярска

Обедать школьники будут из суповых тарелок, тарелок для вторых блюд, салатников и кружок, которые заменили старые стеклянные стаканы. Все это изготовлено из стеклокерамики, а столовые приборы выполнены из стали высокого качества. Для учеников старших классов предусмотрены столовые ножи. Отмечается, что раньше в школах города их почти не было.

Фото: администрация Красноярска

- Хорошая посуда очень важна, потому что это эстетическая составляющая любого блюда. Приятно есть с белой красивой тарелки. Будем прививать культуру питания, обучать детей этикету, учить ​правильно пользовать вилками и ножами. В школе у нас 900 учеников, примерно 870 детей получают либо горячее питание или буфетную продукцию через линию раздачи, — отмечает Денис Аверченко, директор школы №98.