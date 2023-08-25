Фото: МВД по Красноярскому краю

24 августа в Красноярске потерялся 9-летний мальчик, сообщает региональное МВД.

Накануне вечером в дежурную часть обратились обеспокоенные родственники. Они рассказали, что несовершеннолетний ушел из дома на проспекте Металлургов. Сейчас его местонахождение не установлено, телефона у ребенка с собой не было. До этого он неоднократно уходил.

Были созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые. Они уже обследовали дворы и подъезды ближайших домов.

Приметы: рост 134-136 см, худой, смуглое лицо, карие глаза и длинные темно-русые волосы.

Был одет: синяя футболка и шорты в клеточку. С собой он взял черный рюкзак.

Если вы видели школьника с фотографии, то позвоните по телефону: 8(391)2-242-507 или 02/102.