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НовостиОбщество25 августа 2023 2:45

Горячая вода вернется в дома Абакана на выходных

На Абаканской ТЭЦ завершаются работы на оборудовании станции
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

26 августа горячая вода вернется в дома Абакана. Об этом сообщает администрация города.

Завершаются работы на оборудовании Абаканской ТЭЦ, пока система будет заполняться холодной водой, но уже к утру субботы все придет в норму.

Специалисты выполнили все переврезки, провели экспертизу и завершили ремонт на улице Кати Перекрещенко, где прошлой осенью был порыв.

- Если у вас в кране горячего водоснабжения появилась вода, не надо пробовать ее сливать, горячая пока не пойдет, — предупреждают в мэрии.

Воду в столице Хакасии отключили 21 августа.