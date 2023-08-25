В Норильске администратор детского центра обкрадывала своих работодателей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске администратор частного детского центра пять месяцев обкрадывала своих работодателей. Об этом сегодня, 25 августа, рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Предприниматели приняли на работу 26-летнюю женщину, а спустя 11 месяцев обратили внимание, что утром сумма в кассе не совпадает с вечерней, но при этом все соответствует отчетности. Собственники детского центра предположили, что часть выручки могла взять администратор, так как у нее есть навыки работы в программе и весь необходимый доступ. Они сообщили о произошедшем в полицию.

Стражи порядка выяснили, что за пять месяцев злоумышленница свыше тридцати раз похищала деньги из кассы, а затем вносила изменения в базу данных. Она успела причинить ущерб на сумму 47 700 рублей.

Было заведено и расследовано уголовное дело по статье «Кража». Теперь администратору грозит до 5 лет тюрьмы.