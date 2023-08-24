В Красноярском крае могут построить атомную электростанцию

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В Красноярском крае к 2035 году могут возвести малую атомную электростанцию. Ее хотят разместить в Эвенкии, в поселке Байкит: власти региона намерены подписать соответствующее соглашение с «Росатомом».

– Я бы в первую очередь реализовал этот проект в Эвенкии. Там у нас вопрос остро стоит в модернизации существующего оборудования, и нужно вкладывать тоже миллиарды рублей. Лучше бы их сразу вложить в более перспективный источник энергии, – отметил глава Минэнерго края Александр Ананьев в беседе с ТАСС.

Соглашение может быть подписано уже на Восточном экономическом форуме. Однако это не означает, что станция появится именно в селе Байкит – населенный пункт выберут позже.