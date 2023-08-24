В Канске вынесли приговор маргиналу, который забил до смерти подругу и не замечал этого три дня

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В Канске вынесли приговор мужчине, который избил подругу до предсмертного состояния и три дня не обращал на это внимания. Женщина в итоге умерла на руках у врачей: если бы ее сожитель сразу вызвал скорую, она, вероятно, осталась бы жива, но он был слишком занят поиском выпивки для своего запоя.

Трагедия произошла еще в феврале: мужчина в ходе пьяного конфликта избил женщину по лицу и голове руками, после чего, лежащую, начал забивать ногами. После вспышки звериной агрессии он лег спать, не обращая внимания на бессознательное состояние подруги.

Утром маргинал ушел из дома в поисках выпивки, и вернулся только вечером. Женщина так и не вставала с дивана и не пришла в себя, что никак не смутило ее сожителя. На следующее утро она также не пришла в себя, а мужчина в похмельном угаре решил, что та просто обиделась и не разговаривает с ним. Этот день у него также прошел в компании водки.

Лишь на следующее утро мужчина заметил, что его сожительница спит и не шевелится уже три дня. Он пошел к матери женщины за кормом для собаки, а заодно упомянул о состоянии ее дочери. Мать велела мужчине вызывать скорую. Прибывшие врачи госпитализировали женщину, однако впоследствии она скончалась.

Маргинал в итоге получил 7 лет колонии за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть. Приговор пока не вступил в законную силу, и у мужчины есть время обжаловать его.