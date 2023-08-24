В Зеленогорске спасли пожилую женещину, которая ушла из дома и забыла дорогу назад

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В Зеленогорске неравнодушные жители спасли пожилую женщину. Она ушла из дома в легкой одежде и босиком, и забыла адрес. Ее обнаружили в поселке Октябрьском аж в час ночи, рассказала дочь женщины.

– Хочу сказать огромное спасибо людям, нашедшим сегодня ночью нашу бабушку возле школы. Остановились сразу две машины, дали бабушке кофту и тапочки, искали ее дом, но она назвала его неверно, – поведала родственница.

По словам женщины, прохожие вызвали бабушке полицию, а сотрудники смогли отыскать нужный адрес и доставить ее домой.