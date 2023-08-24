Женщина получила ожоги после взрыва газа в Красноярском крае

В Красноярском крае произошел взрыв газовых баллонов в частном доме. Как сообщили в В Агентстве ГО, ЧС и ПБ сообщили, что ЧП произошло в селе Момотово, на улице Таежной. После взрыва газа в доме начался пожар.

Сообщается, что в происшествии пострадал человек – хозяйка дома, которая получила ожоги 1 и 2 степени. Ей оказали медпомощь, но от госпитализации женщина отказалась.

По предварительной версии, баллоны взорвались во время использования газовой плиты, вероятно, из-за неправильной эксплуатации. После взрыва возник пожар на площади 160 квадратов – его пожарные тушили около часа.