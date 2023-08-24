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НовостиОбщество24 августа 2023 9:32

Комик Варвара Щербакова сорвалась с диеты из-за похода в красноярский ресторан

Об этом она рассказала в новом выпуске юмористического шоу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Варвара Щербакова фото: соцсети

Варвара Щербакова фото: соцсети

Стендап-комик Варвара Щербакова не смогла устоять перед блюдами одного из красноярских ресторанов и сорвалась с диеты. Об этом сообщает «Проспект Мира». Как заявила юмористка во время одной из своих передач, она посетила заведение «Чешуя».

Щербакова была на гастролях в краевой столице, довольно долго к тому моменту блюла диету и тут они с командой пошли поужинать в «Чешую». Долго держаться она не смогла и решила поесть в ресторане от души. Как заявила юмористка, еда была невероятно вкусная. О срыве она не жалеет.

Напомним, что ресторан «Чешуя» попал в топ-30 лучших российских ресторанов по версии экспертов премии WhereToEat.