В Красноярске усилены рейды по отслеживанию продажи алкоголя и сигарет возле школ

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В Красноярске по поручению главы города Владислава Логинова усилены рейды по отслеживанию продажи алкоголя и сигарет возле школ. Как рассказали в администрации, выявляют продавцов, которые продают выпивку и никотин детям.

Рейды проводятся совместно с полицейскими и представителями общественности.

«В этом году в Советском районе за незаконную продажу алкоголя вблизи образовательных учреждений были снесены временные сооружения на ул. Воронова, 3г, ул. Устиновича, 22, ул. 9 Мая, 17, пр. Комсомольском, 15г. К сожалению, горе-продавцов, желающих незаконно нажиться, ещё достаточно. Будем с такими поступать жёстко! Не хотят работать по закону – лишатся своих торговых точек», – отметила руководитель Советского района Елена Ланина.