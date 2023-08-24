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НовостиОбщество24 августа 2023 9:09

В Красноярске усилены рейды по отслеживанию продажи алкоголя и сигарет возле школ

Проводится это по поручению главы города Владислава Логинова
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по поручению главы города Владислава Логинова усилены рейды по отслеживанию продажи алкоголя и сигарет возле школ. Как рассказали в администрации, выявляют продавцов, которые продают выпивку и никотин детям.

Рейды проводятся совместно с полицейскими и представителями общественности.

«В этом году в Советском районе за незаконную продажу алкоголя вблизи образовательных учреждений были снесены временные сооружения на ул. Воронова, 3г, ул. Устиновича, 22, ул. 9 Мая, 17, пр. Комсомольском, 15г. К сожалению, горе-продавцов, желающих незаконно нажиться, ещё достаточно. Будем с такими поступать жёстко! Не хотят работать по закону – лишатся своих торговых точек», – отметила руководитель Советского района Елена Ланина.