Юбилей Минусинска посетили туристы со всей России

В Минусинске сохранилось много исторических зданий. Фото предоставлено компанией

На 200-летний юбилей Минусинска приехали не только сибиряки из соседних городов, но и путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга. Такие выводы сделали специалисты МТС, проанализировав туристические потоки с помощью технологии обезличенных данных Big Data.

Праздник в честь юбилея города продлился три дня, с 18 по 20 августа. За это время прошла масса мероприятий – состоялся концерт, работали народные подворья. Также дни торжества украсила ярмарка и насыщенная программа Дня минусинского помидора. А теперь о цифрах. Больше всего гостей на праздник приехало из соседней Хакасии (более 60%), из Тывы и Новосибирской области. На празднике также побывали иркутяне, москвичи, туристы из Санкт-Петербурга и жители Кузбасса, Томска и Омска. При этом в регион чаще приезжали мужчины, а возраст самых активных путешественников составил 35 – 44 года. Почти все гости – 97% - прибывали в Минусинск на собственных автомобилях, остальные авиа- или железнодорожным транспортом. Еще одно интересное наблюдение: большинство туристов приезжали в Минусинск всего лишь на один день, не оставаясь ночевать.

Основным местом притяжения путешественников стал исторический центр города с памятниками архитектуры, включая выдающийся Дом Вильнера, а также Минусинский краеведческий музей, вошедший в топ лучших музеев страны.

- Минусинск – один из важнейших городов на юге края с богатой историей, в которой нашлось место и купцам-золотопромышленникам, и декабристам, и знаменитому барону Унгерну. Уверен, туристический потенциал этого удивительного края на юге Сибири со временем раскроется еще больше. Анализ обезличенных данных дает возможность не только посмотреть объем туристических потоков, но и на их основании создавать необходимую для путешественников инфраструктуру, строить отели, кафе и другие объекты именно там, где они будут востребованы больше всего, — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.