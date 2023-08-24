В красноярском нацпарке «Столбы» спасатели ночью искали мужчину с 10-летней девочкой

Спасатели во время поисков Фото: КГКУ СПАСАТЕЛЬ

На «Столбах» в Красноярске заблудились два туриста – 48-летний мужчина с 10-летней дочерью. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», их нашли только ночью.

Сигнал о ЧП поступил специалистам вечером 23 августа. На место отправились спасатели, чтобы помочь отцу с ребенком выйти из нацпарка. Нашли их только поздно ночью, когда было совсем темно. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели напоминают, что туристам не стоит сходить с троп и дорожек, чтобы не заблудиться в лесу.