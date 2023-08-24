В красноярских частных детских садах незаконно удерживают предоплату при отчислении

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Родители воспитанников красноярских частных детских садов регулярно обращаются с жалобами в Роспотребнадзор на удержание предоплаты за предстоящий месяц при отчислении. Как рассказали в ведомстве – это незаконно.

Как оказалось, родители при расторжении договора хотят вернуть предоплату за обучение, которую они вносили заранее, а детские сады им отказывают в этом, ссылаясь на договор. Действительно, в документе, зачастую, руководство сада прописывает: «В случае расторжения договора по инициативе заказчика денежные средства возврату не подлежат». Но это условие противоречит законам. Потребитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, и ему должны вернуть деньги, за исключением фактически понесенных расходов организацией.

Помимо этого, в договоре может быть указан еще один незаконный пункт - «Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цену договора, предупредив заказчика заблаговременно. В случае несогласия — расторжение договора».

Как поясняют в ведомстве, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением ряда случаев, предусмотренных законодательством.