В Лесосибирске полицейские изъяли у жителя Красноярска около 150 г наркотиков

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске полицейские изъяли у жителя Красноярска около 150 граммов наркотиков. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает краевое МВД.

Сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, у которого при себе находились 183 свертка с героином и метадоном. Позже в его красноярской квартире нашли еще 59 свертков с гашишем.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Злоумышленник признался, что запрещенные вещества хотел сбыть через закладки. Розничная цена наркотиков на черном рынке могла составить более 600 тысяч рублей.

Следователями было заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.