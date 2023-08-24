В Красноярске откроется проезд по улице Марковского

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Сибирская генерирующая компания сообщила о том, что обновила на этом участке 300 метров трубопровода по плану и 110 метров – дополнительно.

«После того как вскрыли грунт, обнаружили, что соседний участок тоже в плохом состоянии, таким образом, объем работ увеличился в 1,5 раза, из-за чего их пришлось продлить. Но оставлять в зиму ненадежную теплосеть было нельзя», - прокомментировали в компании.

Ранее энергетики говорили, что откроют улицу для дорожного движения только 25 августа, однако благоустройство закончили на сутки раньше срока.

От работы этого трубопровода зависит теплоснабжение 9 жилых домов и 3 соцобъектов.