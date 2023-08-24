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НовостиПроисшествия24 августа 2023 3:30

В Дудинке полиция ищет мужчину, пристававшего к девочкам-подросткам

Полицейские Таймыра работают по заявлению граждан о подозрительном мужчине, который вызвал опасения своим поведением
Вячеслав КУИМОВ
Скриншот: видео паблика «Подслушано в Дудинке»‎

Скриншот: видео паблика «Подслушано в Дудинке»‎

23 августа в социальных сетях и городских тг-каналах Дудинки Красноярского края появились сообщения о странном мужчине, который приставал к девочкам-подросткам возле супермаркета, преследовал девушек в ночное время суток и заманивал детей конфетами.

Полицейские Таймыра начали проверку этой информации. Сейчас личность мужчины устанавливается. Известно, что он носит черный плащ, кепку и очки.

Если вы пострадали от действий предполагаемого злоумышленника, то позвоните по телефону дежурной части: 8(39191) 5-20-10.