В Красноярском крае «черный лесоруб» спилил деревья на 5 миллионов рублей

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Абанском районе «черный лесоруб» спилил более 2 тысяч деревьев. Об этом сегодня 24 августа, сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить, что с 2016 по 2021 год местный житель организовал лесозаготовительную работу без необходимых документов. За пять лет злоумышленник успел спилить 1200 берез и 810 сосен. Общая сумма ущерба ‎– 5 миллионов рублей.

Полицейские завели и расследовали уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». 46-летний мужчина приговорен к 4 годам тюрьмы.