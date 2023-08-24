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НовостиПроисшествия24 августа 2023 2:15

В Красноярском крае «черный лесоруб» спилил деревья на 5 миллионов рублей

В Абанском районе Красноярского края полицейские доказали вину «черного лесоруба», спилившего более 2 тысяч деревьев
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Абанском районе «черный лесоруб» спилил более 2 тысяч деревьев. Об этом сегодня 24 августа, сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить, что с 2016 по 2021 год местный житель организовал лесозаготовительную работу без необходимых документов. За пять лет злоумышленник успел спилить 1200 берез и 810 сосен. Общая сумма ущерба ‎– 5 миллионов рублей.

Полицейские завели и расследовали уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». 46-летний мужчина приговорен к 4 годам тюрьмы.