В Красноярске открывают улицу Марковского после капитального ремонта теплосети

Фото: СГК

Движение по улице Марковского откроют сегодня, 24 августа, в 17:00. Об этом сообщает тг-канал СГК.

Напомним, что улица в центре Красноярска была перекрыта с 23 июня из-за капитального ремонта теплосети. Завершение работ на объекте переносили пять раз.

- Здесь отремонтировано два участка: основной – 300 метров и дополнительный – 110 метров. После вскрытия грунта обнаружили, что соседний участок проржавел и отремонтировали его тоже, — рассказали специалисты компании.

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Автобусы этого маршрута продолжат двигаться по схеме Сурикова – Ленина. В дептрансе заявили, что решение было принято после анализа пассажиропотока двух остановок в центре города. (подробнее)