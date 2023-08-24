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НовостиОбщество24 августа 2023 0:54

В Красноярске открывают улицу Марковского после капитального ремонта теплосети

Улица в центре краевой столицы была перекрыта с 23 июня
Вячеслав КУИМОВ
Фото: СГК

Фото: СГК

Движение по улице Марковского откроют сегодня, 24 августа, в 17:00. Об этом сообщает тг-канал СГК.

Напомним, что улица в центре Красноярска была перекрыта с 23 июня из-за капитального ремонта теплосети. Завершение работ на объекте переносили пять раз.

- Здесь отремонтировано два участка: основной – 300 метров и дополнительный – 110 метров. После вскрытия грунта обнаружили, что соседний участок проржавел и отремонтировали его тоже, — рассказали специалисты компании.

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