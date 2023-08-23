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НовостиПроисшествия23 августа 2023 16:03

В Туве вынесли приговор ревнивому пенсионеру, который зарезал соперника

67-летний ревнивец из тувинского поселка Балгазын убил собутыльника во время застолья
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: СК Тувы

Фото: СК Тувы

В Туве вынесли приговор мужчине, который зарезал собутыльника. Поводом для убийства стала ревность – страсти кипели несмотря на почтенный возраст убийцы, которому стукнуло 67 лет. Пожилой ревнивец совершил преступление во время распития спиртного со знакомым в собственном доме в селе Балгазын.

Как рассказали в СК, пенсионер ранее уже был судим. В ходе алкогольного застолья он приревновал супругу к своему собутыльнику, схватил нож и нанес ему несколько ударов.

Следователи завели уголовное дело об умышленном убийстве. Накануне суд вынес приговор: ближайшие восемь лет пенсионер проведет в колонии строгого режима.