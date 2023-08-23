У Михаила Котюкова заметили травмы на лице

Фото: t.me/NeNASHI

У врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова заметили травмы лица. В соцсетях распространяется фото, снятое во время одной из встреч: на лице Котюкова можно заметить кровоподтеки и пластырь на брови. Является ли фото достоверным, пока неизвестно.

– А что это у нас с Михаилом Михайловичем приключилось? Пластырь на лбу, нос распух, под глазом синяк, – написал телеграм-канал «НеНАШИ», который выложил снимок.

Судя по всему, травму Котюков получил совсем недавно: в его соцсетях в постах от 21 августа таких следов на лице еще нет. В то же время, в краевом правительстве состояние врио губернатора никак не комментируют.